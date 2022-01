La baisse du pouvoir d'achat des ménages au Maroc conduira à une exacerbation de leur endettement, au regard du ralentissement attendu de la croissance économique, par rapport à l'année dernière, tandis que les revenus des ménages restent tributaires de l'évolution de la crise sanitaire.

Le Haut-Commissariat pour la planification a souligné dans son rapport pour l'année en cours que le ralentissement de la croissance économique affectera les revenus, la consommation et l'épargne. Il indique que le volume de la consommation totale des familles augmentera de 2,8%, tandis que sa valeur augmentera de 4,6%, ce qui confirme la baisse du pouvoir d'achat des familles en raison de la tendance haussière des prix qui continuera à augmenter en 2022. Cette baisse du pouvoir d'achat devrait s'accompagner d'une aggravation de l'endettement des ménages, qui s'élève à 42 milliards dirhams, soit 34% du PIB, selon le commissariat.

L'expert du secteur bancaire, Mustapha Malko, a déclaré dans son entretien avec Al-Araby Al-Jadeed que l'état d'incertitude qui caractérise la situation économique actuelle, avec son impact sur la croissance économique et l'emploi, peut affecter les revenus des familles et leur capacité à emprunter et rembourser.

Des centaines de Marocains bloqués à l'étranger souffrent notamment de la faim, en raison de la décision des autorités de fermer l'espace aérien, tandis qu'un autre groupe, celui des riches, profite de la liberté d'entrer et de sortir du royaume avec des avions privés. Dans un article intitulé «Voyager au Maroc est possible en avion privé», le journal espagnol El Pais révèle que des vols privés sont organisés en permanence pour les «riches» en «jet», alors que l'espace aérien du royaume est fermé depuis le 29 novembre à cause du Covid-19 et son variant Omicron.

Le journal a indiqué dans un de ses articles que la décision de fermer les frontières ne s'applique pas à cette catégorie, qui débourse des sommes importantes pour acheter des billets et voyager sur des avions privés vers le Maroc, sachant que ces avions atterrissent aux aéroports de Casablanca et Marrakech, au moment où des Marocains bloqués à l'étranger souffrent de la faim et du risque d'arrestation.

Le journal a cité un homme d'affaires espagnol qui a déclaré s'être rendu la semaine dernière dans la ville de Casablanca lors d'un voyage organisé par une société privée, ajoutant qu'il avait payé environ 1 500 euros pour le billet d'avion. Il a ajouté que le vol, qui s'effectuait dans un avion privé, comprenait des sièges limités pour des hommes d'affaires et des joueurs de l'équipe du Raja Casablanca.