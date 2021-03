L'envoyé spécial de l'ONU en Libye Jan Kubis a eu, mardi à Tripoli, des discussions avec plusieurs dirigeants libyens,notamment le président du Conseil présidentiel, Mohamed Younes Manfi, dans le cadre des efforts pour accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen (LPDF), rapportent des médias. Arrivé lundi soir dans la capitale libyenne, l'émissaire onusien et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), a été reçu par Mohamed Manfi et ses adjoints Abdullah El-Lafi et Musa Alkoni. M. Kubis était accompagné du sous-secrétaire général et de coordinateur de la MANUL, Raisedon Zenenga et de la Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire des Nations unies pour la Libye, Mme Georgette Gagnon.

La visite de M. Kubis à Tripoli s'inscrit dans le cadre de ses engagements avec le nouveau gouvernement d'unité nationale intérimaire et divers acteurs libyens pour accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen notamment en mobilisant le soutien et les ressources nécessaires pour organiser les élections nationales du 24 décembre 2021.

Au cours des discussions, les dirigeants du Conseil présidentiel «ont réitéré leur engagement à mettre en oeuvre la feuille de route du LPDF, notamment en favorisant un processus de réconciliation nationale global, l'unification des institutions souveraines, et surtout la tenue des élections le 24 décembre 2021», a-t-on souligné. La rencontre entre l'émissaire onusien et les dirigeants libyens a, en outre, porté sur «la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre intégrale de l'accord de cessez-le-feu, y compris le retrait des combattants étrangers et l'unification des institutions de sécurité». Le Conseil présidentiel a également «réitéré la nécessité pour la Chambre des représentants d'accélérer le processus de nomination des postes de direction des institutions souveraines», a-t-on indiqué. Pour sa part, M. Jan Kubis a félicité les membres du Conseil présidentiel pour «le début officiel de leurs travaux», saluant aussi «leur engagement en faveur de la feuille de route du LPDF». Il a affirmé le «soutien unifié de l'ONU et de la communauté internationale au peuple libyen ainsi qu'aux nouveaux dirigeants pour qu'ils respectent leurs engagements dans les délais définis par le LPDF».

De plus, l'envoyé spécial de l'ONU a félicité le Premier ministre, M. Abdelhamid Debeibah, pour «le vote de confiance historique de la Chambre des représentants et le transfert sans heurts du gouvernement d'entente nationale». Il a informé le Premier ministre «des résultats de ses visites dans plusieurs capitales européennes et régionales ainsi que de ses activités de sensibilisation auprès d'un certain nombre de parties prenantes internationales et régionales de haut niveau», l'assurant du «soutien unanime» de la communauté internationale à son gouvernement pour, a-t-il précisé, relever les défis économiques, humanitaires, sécuritaires, des droits de l'Homme et du développement dans le pays.

Par ailleurs, MM. Kubis et Debeibah «ont convenu de l'importance de donner la priorité aux besoins de la population, y compris la réponse à la pandémie de COVID-19, et la fourniture de services essentiels». Ils ont souligné «la nécessité urgente d'approuver le budget national pour assurer la prestation de services, allouer des ressources à la gouvernance locale et organiser les élections nationales le 24 décembre 2021».

L'émissaire onusien a aussi rencontré la ministre des Affaires étrangères, Mme Najla AlMangoush, qui a exprimé «sa gratitude pour le soutien de l'ONU et de la communauté internationale à la Libye pendant cette période critique».

La ministre a aussi «souligné la nécessité d'une approche plus coordonnée pour s'attaquer aux causes profondes du conflit en Libye afin de lancer un processus global et réaliste de réconciliation nationale et de justice réparatrice».

L'envoyé spécial du SG de l'ONU, Antonio Guterres, organisera une série de réunions avec diverses parties prenantes libyennes dans les prochains jours, a-t-on fait savoir.