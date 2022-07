L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a entamé hier une nouvelle tournée dans la région, tournée qui commence à partir du Maroc, l'une des deux parties au conflit, a annoncé vendredi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

«L'envoyé personnel se rendra à Rabat demain (samedi) pour rencontrer des responsables marocains. Il a également l'intention de visiter le Sahara occidental au cours de ce voyage», a déclaré Dujarric durant son point de presse quotidien, sans préciser si le diplomate italo-suédois comptait se rendre en Algérie et en Mauritanie, les deux pays voisins et observateurs.

«Il compte rencontrer tous les acteurs concernés dans la région dans les jours à venir», a-t-il indiqué. Avant de poursuivre: «À la suite de la tournée régionale de l'envoyé personnel en janvier, il se réjouit à la perspective d'approfondir les consultations qu'il a entamées à l'époque avec toutes les parties concernées sur les perspectives de faire avancer de manière constructive le processus politique sur le Sahara occidental.».

Il s'agit de la deuxième visite de Staffan de Mistura depuis sa nomination en octobre 2021, après celle effectuée en janvier dernier au Maroc, aux camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré plusieurs responsables du Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui, en Mauritanie et en Algérie, pays voisins et observateurs.

La mission de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental reste difficile et complexe, en raison des atermoiements et des manoeuvres marocaines pour empêcher de trouver une solution pour la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à son occupation et accorder aux Sahraouis leur droit à l'autodétermination.

Parmi les difficultés auxquelles est confronté De Mistura, figure la conjoncture particulière dans laquelle intervient sa visite dans la région, qui est marquée par un retour à la guerre, après la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc, suite à l'agression contre des civils sahraouis sans défense dans la zone tampon d'El Guerguerat, le 13 novembre 2020. Suite à cette violation d'un accord en vigueur depuis 1991, l'Armée populaire sahraouie (APLS) mène quasi quotidiennement des attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaine alors que la population sahraouie multiplie, dans les territoires occupées, les manifestations contre l'oppression et les exactions, malgré les innombrables et graves atteintes aux droits de l'homme dont se rendent coupables, en toute impunité, les forces du Makhzen.