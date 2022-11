L'Émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a salué la «coopération» de la Russie dans la préparation de la Coupe du monde, lors d'un appel avec le président Vladimir Poutine. Le président russe a félicité le Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde qui s'ouvre, aujourd'hui, dans ce pays du Golfe, selon un communiqué du bureau de l'Émir. L'Émir a remercié Vladimir Poutine pour son message et «loué la coopération de la Russie dans l'organisation de cet événement mondial». Organisatrice du Mondial-2018, la Russie a été exclue de la Coupe du monde de football 2022 après son invasion de l'Ukraine en février dernier. Elle avait participé l'année dernière à un exercice de sécurité international en vue de cet événement sportif, mais selon des diplomates, la Russie a été en grande partie exclue des préparatifs de la Coupe du monde. Le Qatar, proche allié des Etats-Unis et qui héberge la plus importante base militaire américaine au Moyen-Orient, a renforcé ses liens avec la Russie ces dernières années.