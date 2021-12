De hauts responsables égyptiens, jordaniens et palestiniens ont discuté lundi d'un certain nombre de propositions visant à sortir le processus de paix moyen-oriental de l'impasse. Lors d'une réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères d'Egypte et de Jordanie, le ministre palestinien des Affaires civiles et les chefs des services de renseignement des trois pays se sont entretenus en vue de coordonner leurs positions et leurs objectifs pour mettre en oeuvre les résultats du sommet tripartite qui s'est tenu au Caire en septembre, indique un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le 2 septembre dernier, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, son homologue palestinien Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie Abdallah II se sont rencontrés pour un sommet tripartite, au cours duquel ils ont souligné l'importance de relancer le processus de paix et de reprendre les négociations entre l'entité sioniste et les Palestiniens de manière conforme aux résolutions de légitimité internationale. Au cours de la réunion de lundi, les représentants des trois pays ont discuté de la situation de la cause palestinienne, des moyens à leur disposition pour améliorer leurs relations, des avancées dans le processus de paix et des efforts visant à consolider l'unité nationale palestinienne.

Les responsables ont évalué la situation en Palestine à la lumière des mesures israéliennes, qui continuent à compromettre les chances de parvenir à une paix juste dans les territoires palestiniens occupés, dont El Qods-Est. Ils se sont également penchés sur la consolidation de la trêve globale et la reconstruction dans la bande de Ghaza, selon le communiqué. La réunion s'est aussi concentrée sur la création d'un horizon politique propice à une paix juste et globale basée sur une solution à deux Etats, qui aboutirait à la création d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods-Est comme capitale, conformément au droit international et à l'Initiative de paix arabe.