L'Egypte a envoyé, hier, un convoi d'engins de construction ainsi que des équipes techniques à Ghaza pour «préparer le terrain à la reconstruction» de l'enclave palestinienne lourdement bombardée lors de la dernière guerre entre Israël et le Hamas, selon un communiqué officiel. «Suivant les directives du président Abdel Fattah al-Sissi, des engins du génie et des équipes techniques ont traversé aujourd'hui (vendredi) le terminal frontalier de Rafah vers Gaza», a indiqué le communiqué. Des images diffusées par les autorités, hier, montrent des dizaines de grues, de tractopelles et de camions arborant le drapeau égyptien le long de la frontière. Ils serviront à «déblayer les décombres» des bâtiments détruits et endommagés, afin de «préparer le terrain à la reconstruction», poursuit-il. Le 20 mai, M. Sissi a promis une aide de 500 millions de dollars pour aider à la reconstruction de Ghaza, où vivent entassés quelque deux millions de Palestiniens soumis à un blocus israélien depuis près de 15 ans. Le président égyptien a également rouvert le passage de Rafah, seule ouverture de la bande de Ghaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël, pour envoyer de l'aide humanitaire et pour permettre à des Ghazaouis blessés d'être soignés en Egypte. Négociée par Le Caire, lié depuis 1979 par un traité de paix avec Israël et médiateur traditionnel entre Palestiniens et Israéliens, un cessez-le-feu a été instauré le 21 mai après la dernière guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas. Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Ghaza, parmi lesquels 66 enfants et des dizaines de femmes, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Ghaza ont fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police sioniste.