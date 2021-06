L'Egypte a vivement critiqué lundi les déclarations du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, selon lesquelles l'Ethiopie pourrait construire un certain nombre de nouveaux barrages à travers le pays. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué que «les déclarations de M. Ahmed montraient une fois de plus la mauvaise foi de l'Ethiopie sur les questions liées au Nil et aux autres fleuves internationaux qu'elle partage avec ses voisins». Dimanche, M. Ahmed a en effet annoncé que l'Ethiopie allait construire une centaine de petits et moyens barrages dans divers Etats du pays. «L'Egypte a toujours reconnu le droit de tous les pays du bassin du Nil à lancer des projets hydrauliques et à exploiter les ressources du Nil pour assurer leur développement (...). Mais ces projets et installations doivent être mis en place après coordination, consultation et accord avec le ou les pays susceptibles d'être touchés, notamment les pays situés en aval», indique le communiqué. L'Egypte et le Soudan ont récemment exprimé leur préoccupation quant à la décision de l'Ethiopie de procéder unilatéralement à la deuxième phase du remplissage du Grand barrage de la Renaissance d'Ethiopie (GERD) un peu plus tard cette année. C'est en 2011 que l'Ethiopie, un pays situé en amont du Nil, a commencé à construire le GERD. L'Egypte craint cependant que ce barrage n'affecte les 55,5 milliards de mètres cubes d'eau qu'elle reçoit chaque année du Nil, et le Soudan a récemment soulevé des préoccupations similaires. Au cours des dernières années, toutes les discussions tripartites organisées sur les règles de remplissage et de fonctionnement du GERD se sont avérées infructueuses, y compris celles parrainées par les Etats-Unis et l'Union africaine.