L’économie russe devrait, cette année, être moins pénalisée par les sanctions internationales que ce qui était attendu, a souligné mardi le FMI, précisant que les pays européens, en revanche, en souffrent plus que prévu. Le Produit intérieur brut (PIB) de la Russie devrait se contracter de 6,0% en 2022, anticipe le Fonds monétaire international, soit bien moins que le plongeon de 8,5% sur lequel il tablait lors de ses précédentes prévisions publiées en avril. «Cela reste une forte récession pour la Russie en 2022», a nuancé le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. «L’économie russe devrait s’être contractée moins que prévu au deuxième trimestre, les exportations de pétrole brut et de produits non énergétiques se maintenant mieux qu’attendu», détaille l’institution dans son rapport. «De plus, la demande intérieure fait également preuve d’une certaine résilience grâce à la maîtrise de l’effet des sanctions sur le secteur financier intérieur et à un affaiblissement du marché du travail moindre que prévu», ajoute le Fonds. Les pays occidentaux ont, depuis le conflit en Ukraine le 24 février, pris à l’encontre de la Russie une salve de sanctions destinées à l’étrangler financièrement et économiquement. Mais «la Banque centrale russe et les décideurs politiques russes ont pu éviter une panique bancaire ou un effondrement financier lorsque les sanctions ont été imposées», a précisé Pierre-Olivier Gourinchas. Et la hausse des prix du pétrole «fournit une énorme quantité de revenus à l’économie russe et cela a aidé à soutenir leur économie».

Pour 2023, le FMI anticipe une récession supplémentaire de l’économie russe de 3,5%, soit 1,2 point de moins que ses prévisions précédentes. «L’effet cumulatif des sanctions augmente avec le temps», a souligné M.Gourinchas.