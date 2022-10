Signe des temps nouveaux, la présence, hier, à Damas d'une délégation du mouvement palestinien Hamas n'est pas passée inaperçue, loin de là. Depuis le départ précipité de Khaled Mechaal, à l'époque chef du mouvement, d'une Syrie en passe de sombrer dans une crise sécuritaire profonde, marquée par les ingérences étrangères multiples et une pléthore de groupuscules terroristes les uns liés à Al Qaïda comme Al Nosra et d'autres à Daesh, les relations entre les dirigeants syriens et palestiniens étaient au plus bas. Hamas avait soutenu le soulèvement des groupes rebelles et provoqué la colère du président Bachar al Assad. Une colère qui aura duré plus de dix ans mais dont la page est désormais tournée avec l'annonce d'une reprise des relations. «C'est un jour de gloire, un jour important, au cours duquel nous rétablissons notre présence en Syrie et reprenons le travail conjoint» avec Damas, a déclaré Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas, lors d'une conférence de presse qui a sanctionné l'audience accordée par le chef de l'État syrien à une délégation de mouvements palestiniens dont Hamas. «Nous considérons que cette rencontre est historique et constitue un nouveau départ pour l'action conjointe palestino-syrienne», a-t-il constaté. Durant de longues années, le Hamas au pouvoir dans la bande de Ghaza entretenait des liens profonds avec les dirigeants de la Syrie et notamment le président Bachar al Assad avant que cette relation ne se détériore en 2011. Il est question dans un premier temps de l'ouverture d'un bureau de représentation à Damas, première étape avant le rétablissement des liens traditionnels auxquels appellent les deux parties. L'une et l'autre ont convenu de «tourner la page» des différends et d'agir au mieux pour le renforcement de la cause commune. Hamas entend ainsi agir «avec conviction, de manière consensuelle et unie», surtout qu'il a bénéficié de la «compréhension» de ses alliés parmi lesquels La Turquie et le Qatar, à ce jour encore réticents envers Damas mais prêts à changer la donne. «Ils nous ont encouragé», affirme Hamas pour souligner qu'un vent nouveau souffle dans la région et que cela va nécessairement conforter l'initiative de l'Algérie qui accueille les 1er et 2 Novembre prochain le 31e Sommet des États de la Ligue arabe, avec comme sujet central la cause palestinienne, après avoir réussi, le 16 octobre dernier, le pari d'une réconciliation historique des 14 factions palestiniennes dont le Fatah et Hamas. Les «rapides développements régionaux et internationaux» qui agitent la scène arabe et mondiale ne sont pas étrangers à ces évènements qui sont de bon augure pour une renaissance effective de l'axe de la résistance de la nation arabe, sur tous les plans géostratégiques, politiques et économiques, notamment.