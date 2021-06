On l'avait dit et redit, maintes fois. La menace terroriste en Libye n'a pas disparu, malgré des mois de léthargie suspecte. Depuis qu'ils ont dû fuir la ville de Syrte où ils étaient assiégés par les milices loyales à l'ancien gouvernement d'union nationale de Fayez al Serraj (Tripoli), les éléments de Daesh, maîtres des lieux durant plus d'une année, se sont redéployés dans le sud du pays et notamment du côté de Derba et de Sebha. C'est d'ailleurs dans cette dernière ville qu'un attentat à la bombe vient d'être commis par l'autoproclamé Etat islamique, coûtant la vie à deux officiers libyens du poste de contrôle visé. En réaction, le ministère de l'Intérieur du nouveau GNA dirigé par Abdelhamid Dbeibah annonce la mise en place d'un comité chargé de fournir le soutien nécessaire et de répondre aux besoins urgents des services de sécurité dans le sud. En outre, il lui appartiendra de mettre en place des mécanismes et des plans pour lutter contre le terrorisme dans toutes les régions de la Libye, selon les indications fournies par le Conseil présidentiel. Celui-ci a convoqué une réunion d'urgence, lundi dernier, à laquelle a assisté le chef du service général des renseignements, consacrée à cet attentat à la bombe qui a visé le poste de contrôle de la direction de la sécurité dans la ville de Sebha. «Après la réunion, le conseil a décidé de former un comité dirigé par le ministre de l'Intérieur, composé du chef du service général des renseignements et du coordinateur du Bureau de lutte contre le terrorisme, dans le but de collecter des informations, de détecter les personnes impliquées, les poursuivre et les traduire en justice», a en outre annoncé sur sa page Facebook le Conseil présidentiel. L'objectif recherché consiste, selon toute vraisemblance, à conjuguer l'ensemble des compétences en matière de renseignement pour une meilleure riposte à la menace dont il est prouvé qu'elle existe et qu'elle peut revêtir une dimension bien plus pernicieuse qu'on ne le pense. C'est pourquoi le comité est investi d'une mission qui va bien au-delà de la ville et de la région de Sebha pour embrasser l'ensemble de l'enjeu sécuritaire du pays, sachant que la menace représentée par Daesh et lui seul est, en principe, circonscrite aux deux villes du Sud libyen, proches de la frontière égyptienne. D'aucuns estiment, d'ailleurs, que l'Etat islamique bénéficie de l'appui des groupes extrémistes qui guettent dans des réseaux dormants, tout au long de la frontière égypto-libyenne.

En condamnant fermement leur attentat terroriste, le Conseil présidentiel a également tenu à avertir que de tels crimes «n'échapperont pas à la justice». Reste que l'explosion de la voiture piégée au cours de laquelle deux agents des forces de l'ordre ont été tués et cinq autres blessés, dimanche soir, à Sebha, sonne comme un sérieux avertissement, à l'heure où la Libye toute entière a les yeux rivés sur les prochaines élections générales, prévues le 24 décembre prochain.

L'Algérie condamne «fermement» l'attaque terroriste

L'Algérie a condamné «fermement» l'attaque terroriste ayant ciblé, lundi, un barrage de la police libyenne à l'entrée de la ville de Sebha (Libye), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste ayant ciblé, le 7 juin 2021, un barrage de la police libyenne à l'entrée de la ville de Sebha qui a entraîné la mort de 2 officiers en sus de 5 autres policiers blessés», précise le communiqué. «L'Algérie qui réitère sa position et solidarité absolue avec le peuple libyen frère affirme son soutien inconditionnel aux autorités libyennes dans leurs efforts incessants pour rétablir la stabilité politique et la sécurité à travers la Libye», exprimant «ses sincères condoléances et compassion avec la Libye, gouvernement et peuple, et les familles des martyrs tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés».