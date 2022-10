L'avant-projet de Constitution et le rapport de fin de mission de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution (CRNC) ont été officiellement remis au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, selon un communiqué de la présidence rendu public mardi soir. D'après le président de la CRNC, Fousseyni Samaké, «Cette nouvelle Constitution est un marqueur important du processus de refondation de l'Etat malien» et elle «répond aux aspirations profondes» du peuple malien, exprimées lors des Assises nationales de la refondation organisées en décembre dernier. Deux étapes, a-t-il souligné, ont été suivies dans l'élaboration de l'avant-projet de Constitution. Il s'agit d'abord de la consultation des forces vives de la nation, avec à la clé des visites de courtoisie, des correspondances adressées aux partis politiques et aux forces vives de la nation, des séances d'écoute et d'échanges avec les forces vives et les partis politiques, la création d'un site Internet. Il y a eu ensuite la seconde étape, axée sur la rédaction de l'avant-projet de Constitution et du rapport de fin de mission. «Notre espoir commun d'une démocratie rénovée, ainsi que d'un Etat mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux repose sur cet avant-projet de Constitution qui vient de m'être remis», a pour sa part déclaré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a au passage adressé ses félicitations aux membres de la CRNC pour «le travail remarquable accompli en un temps record». Si le projet de loi constitutionnelle est adopté par référendum tel qu'il est rédigé, le président de la République du Mali ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale tandis que de nouvelles dispositions ont été introduites pour sa destitution.