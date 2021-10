L'Autorité palestinienne a averti, vendredi, que les conséquences de nouveaux projets de colonies juives à El Qods-Est «seront dangereuses», a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. «Les projets israéliens visant à construire des centaines de logements pour les colons israéliens dans plusieurs colonies illégales entourant El Qods (Est) occupée sont dangereux», a-t-elle indiqué en citant le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas. Ils «couperont la ville de ses environs palestiniens» et constituent «un défi au droit international et aux résolutions internationales», a déclaré le bureau de M. Abbas dans un communiqué. Ces projets «contredisent les accords signés et les engagements exprimés à plusieurs reprises par les Etats-Unis, dans lesquels ils ont affirmé qu'ils considéraient l'expansion des colonies et les mesures unilatérales comme un acte inacceptable», ajoute-t-il. Le bureau de M. Abbas a appelé les Etats-Unis à maintenir leurs positions et à appliquer ce que le président Joe Biden avait dit, lors de son entretien téléphonique avec le dirigeant palestinien, à savoir qu'il rejette «toute mesure unilatérale».

Selon les chiffres officiels palestiniens, depuis 1967, plus de 600.000 colons juifs vivent dans 140 implantations en Cisjordanie et à El Qods-Est, où vivent plus de 3 millions de Palestiniens. L'entité sioniste a occupé la Cisjordanie et El Qods-Est, qui sont revendiquées par les Palestiniens, lors de la guerre des Six-Jours en 1967 et les contrôle depuis lors. Les Palestiniens veulent établir leur Etat indépendant sur ces territoires. «Le chemin vers la paix est clair: établir un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods-Est pour capitale», indique-t-on de même source, en référence au discours prononcé le mois dernier par Mahmoud Abbas devant l'Assemblée générale des Nations unies qu'il a exhortée à sanctionner les exactions continuelles de l'entité sioniste.