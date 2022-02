L'Assemblée nationale française a rejeté, vendredi, une résolution transpartisane appelant le gouvernement à octroyer le statut de réfugié en France au fondateur de Wikileaks, Le texte a reçu le soutien de candidats à la présidentielle, le communiste Fabien Roussel et le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, des écologistes et centristes, d'une socialiste et quelques élus de la majorité. Malgré le lyrisme des orateurs pro-Assange, les députés ont voté par 17 voix pour et 31 contre. «Aujourd'hui est une victoire. Nous redonnons une voix à celui qui n'en a plus», a salué la députée qui défendait le texte, Jennifer de Temmerman. Assange est incarcéré au Royaume-Uni depuis 2019, après sept ans dans l'ambassade londonienne de l'Equateur comme réfugié. Réclamé par la justice américaine, il encourt 175 ans de prison pour avoir publié des milliers de documents confidentiels, notamment sur les opérations américaines en Afghanistan et en Irak. «Il a dénoncé des agissements barbares et des bavures inqualifiables qu'il fallait rendre public», a salué le communiste Stéphane Peu. Des élus de la majorité ont rejeté le texte, arguant de «points litigieux».