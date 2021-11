L'homme qui a tenté d'attaquer vendredi des policiers avec un couteau et une hache au centre de Tunis est considéré comme un «takfiriste», a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur. Agé de 31 ans, l'assaillant a crié «O taghout (tyrans), ô Koffar (mécréants)» à l'adresse des policiers ainsi qu'»Allah Akbar» sur l'avenue Habib Bourguiba, au centre de la capitale, a-t-on précisé. «Il est classé par les services du ministère (de l'Intérieur) comme takfiriste», selon les premiers éléments d'une enquête ouverte par l'Unité nationale de recherche.»Il avait un couteau dans une main et une hache dans l'autre et il courait vers l'entrée du ministère (de l'Intérieur) en criant Allah Akbar», a raconté un policier sur place. L'homme a été immobilisé par des tirs avec des balles en caoutchouc de la police avant d'être transporté à l'hôpital. Ces dix dernières années, la Tunisie a été secouée par plusieurs attaques extrémistes sanglantes ayant ciblé notamment les forces de l'ordre et des touristes. Le 6 septembre 2020, trois hommes en voiture avaient heurté des agents de la Garde nationale (gendarmerie) à Sousse, puis les avaient attaqués au couteau. Ils avaient tué l'un d'entre eux et blessé grièvement un autre gendarme. La dernière attaque d'ampleur remonte à mars 2016, lorsque des terroristes venus de Libye avaient tenté, sans succès, de s'emparer de postes des forces de sécurité de Ben Guerdane, faisant 20 morts.