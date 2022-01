L'armée sioniste a bombardé dans la nuit de samedi à dimanche des positions du mouvement de résistance palestinien Hamas, dans le sud de la bande de Ghaza, selon des sources palestiniennes.»Des avions de combat israéliens ciblent un site des brigades al-Qassam (branche armée du Hamas, ndlr) à l'ouest de Khan Younès», ville du sud de la bande de Ghaza, ont précisé des sources sécuritaires palestiniennes, faisant aussi état de tirs d'artillerie sur une base d'observation du mouvement, dans le nord de l'enclave.

Par ailleurs, les ministres de l'Intérieur et du Waqf ont prêté serment, samedi soir, devant le président palestinien, Mahmoud Abbas, dans un remaniement partiel au gouvernement de Mohammed Shtayyeh. L'agence de presse palestinienne «Wafa» a rapporté que le ministre de l'Intérieur, Ziad Hab al-Rih et le ministre du Wqaf, Hatem al-Bakri, ont prêté serment devant le président Abbas. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence du Premier ministre Mohammed Shtayyeh. Plus tôt samedi, le Premier ministre palestinien a déclaré, dans un bref communiqué, qu'il avait été décidé de nommer Ziad Hab al-Rih au poste de ministre de l'Intérieur et Hatem al-Bakri au poste de ministre du Waqf. Shtayyeh a assumé la direction des portefeuilles des ministères de l'Intérieur et du Waqf, sitôt chargé de la formation du gouvernement, en 2019. Hab al-Rih est originaire de Jénine (nord) et dirige le Service palestinien de sécurité préventive. Pour sa part, al-Bakri est originaire de la ville d'El Khalil (sud) et il est membre du Haut Conseil judiciaire, et dirige l'Islamic Charitable Society, à El Khalil. Le gouvernement palestinien actuel a été formé en avril 2019, et comptait une majorité de figures du mouvement Fatah, ainsi que des représentants de quelques factions de l'Organisation de libération de la Palestine.