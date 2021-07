Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte, a indiqué samedi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Les unités de l'APLS ont bombardé samedi les positions des forces d'occupation dans la région Aadhim Oum El Djouloud, dans le secteur d'Ousserd, selon le 255e communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS). L'armée sahraouie a également ciblé les positions des forces d'occupation au nord de Fedrat El-Ach et Fedrat Laghrab dans le secteur de Haouza ainsi que les régions Khenka Chaidhimia et Rous Sabeti dans le secteur de Mahbes, selon le communiqué. Vendredi, l'armée sahraouie avait visé les retranchements de l'occupant dans la région d'Adhim Oum Djeloud (secteur d'Ousserd), indique-t-on de même source. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué.