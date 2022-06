Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, ce dimanche, de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes, Oum Adrika et El Farsia, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué n°558 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), les unités de l'Armée sahraouie ont ciblé le 47e bataillon à la région Azemoul Oum Khemla au secteur Oum Adrika, les régions Oudi Damrane et Akrara El Fersik (Mahbes), Akrara Chedida et Rous Oudiat Chedida et El Fayine (El Farsia). Des unités avancées de l'APLS ont mené, ce dimanche, de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Hawza et Bakari dans les régions de Lebrika et Ankab El-Abd et d'Oum Edken.