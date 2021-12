Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé, samedi, les forces de l'occupation marocaine, en menant de nouvelles attaques dans les secteurs de Haouza, Oum Adrika, Ousserd et de Mahbès, selon le communiqué militaire n° 387 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué rapport par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les unité de l'APLS ont ciblé les forces de l'occupation dans les régions de Fadrat El Mours (secteur de Haouza), Tajalt El Talh (secteur d'Oum Drika), Astila Ould Boukerine (secteur d'Ousserd), Akrar El Atassa et Oudi Dhamrane (secteur de Mahbès). Des détachements avancés de l'APLS ont bombardé, vendredi, les sites des forces de l'occupation marocaine dans les deux secteurs d'El Bekkari et de Haouza et dans les régions d'Oum Dakn et de Fadrat El Mours. Les offensives de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation marocaine qui subissent d'importantes pertes humaines et matérielles tout le long du mur «de la honte», conclut la même source.