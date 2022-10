L'Armée populaire de libération sahraouie a bombardé samedi des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd, Atouizki, Mahbes, Haouza et Farsia, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué 652 relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), «l'Armée sahraouie a bombardé une base de soutien aux forces d'occupation marocaines à l'ouest de la région de Guelb Enos, dans le secteur d'Aousserd, et ciblé des positions des forces d'occupation dans la région d'El-Kasba dans le secteur d'Atouizki et les régions de Lariya, Aagad Argan et Laagad, dans le secteur de Mahbes». Des unités de l'Armée sahraouie ont également ciblé des positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Legtitra, Tarkant, Rous Arbib Gaa et Rous Diret, dans le secteur de Haouza, et des retranchements des forces d'occupation dans les régions de Fiyine et Rous Oudiyat Echedida, dans le secteur de Farsia, a précisé la même source. Des détachements avancés de l'armée sahraouie avaient bombardé, vendredi, des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Haouza et les régions de Lamkiteb, Agsibi Enakhla, Agsibi Amechgheb, Fadrat Etmat, Fadrat Elach et Ahrichat Diret.