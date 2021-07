Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Haouza, Farsia, Mahbès et Bakari, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire 233. Les unités de l'APLS ont bombardé, jeudi, les régions de Laakad et Sabkhat Tnouched dans le secteur de Mahbès, et ont également ciblé le nord d'Ahricha Dira dans le secteur de Haouza, selon la même source. Le ministère sahraoui de la Défense a en outre fait état du bombardement, vendredi, par les unités de l'APLS de la base 21 dans la région de Laksibine dans le secteur de Farsia et de la base 2 dans la région d'Oum Edken dans le secteur de Bakari. L'armée sahraouie a également ciblé par ses bombardements la région de Fiyine dans le secteur de Farsia.