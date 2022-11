Les forces béninoises ont repoussé vendredi un groupe d’hommes armés près de la frontière avec le Burkina Faso, au nord du pays, faisant quatre morts parmi les assaillants. « Une dizaine de terroristes ont lancé une offensive sur une position de l’armée béninoise à Kaobagou, aux frontières Nord Bénin », a-t-on affirmé hier dans un communiqué. « Dans sa fuite, l’ennemi a abandonné quatre corps, un important lot d’armes de guerre et des centaines de munitions d’armes individuelles et collectives. » L’armée béninoise n’identifie pas de groupe précis mais les Etats du Golfe de Guinée (Bénin, Togo, Ghana et Côte d’Ivoire) connaissent une menace croissante des terroristes du Sahel à leurs frontières nord. Et ces zones frontalières sont aussi traversées par des contrebandiers armés. Les forces béninoises affirment avoir fait face à plus de 20 incursions depuis 2021, et le Togo voisin au moins à cinq attaques.