La fin d'une opération.

Le dernier détachement de l'armée française a quitté, hier, le Mali.

Plus de neuf ans après avoir été accueillis au Mali comme des «sauveurs» face aux groupes «terroristes», les militaires français ont achevé leur retrait du pays.

«Ce jour, à 13h00 (heure de Paris), le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger.

Il provenait de la plate-forme opérationnelle désert de Gao, transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin»,

a annoncé l'état-major français des armées qui a souligné que «la profonde transformation de l'opération Barkhane ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien.

Dans une logique de coconstruction, les armées françaises continuent le combat contre le terrorisme au Sahel, en coordination avec nos partenaires africains et internationaux».

Le retrait de l'armée française du Mali a été décidé le 17 février dernier par le président Emmanuel Macron. Dans le cadre de la réarticulation hors des frontières du Mali, la Force Barkhane avait transféré aux Forces armées maliennes ses Bases opérationnelles avancées (BOA) de Ménaka, de Tessalit, de Kidal, de Tombouctou et de Gossi, dans le nord du Mali. Pour rappel, l'opération Barkhane a été lancée

le 1er août 2014.

Une opération qualifiée, par certains, de mort d'une utopie politique, diplomatique et militaire.

Le départ de l'armée française devrait permettre la reprise de l'opération de l'ONU pour le maintien de la paix au Mali (MINUSMA).