Une quarantaine de terroristes de Boko Haram ont été tués dans la nuit du mardi à mercredi par l’armée nigérienne sur des îles du Lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, a annoncé le gouvernement nigérien. Dans la nuit du 24 au 25 mai, une centaine de terroristes de Boko Haram à bord de quatre grosses pirogues et une vedette armée, «ont tenté une action en force contre nos éléments sur les îles du Lac Tchad», indique un communiqué du ministère de la Défense. Il affirme que «la réaction énergique de ces derniers a contraint les assaillants à la fuite avec plusieurs morts dans leurs rangs». Une «mission de ratissage» engagée dans la zone «a permis la neutralisation d’une quarantaine» de terroristes et plusieurs armes, des munitions et explosifs, ainsi que «divers matériels militaires» ont été récupérés. Par ailleurs, sept soldats nigériens ont été blessés lorsque leur véhicule «d’une mission de reconnaissance aux abords du Lac Tchad» a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI), déplore le ministère qui ne précise pas la date de l’accident. Il assure que «les troupes engagées dans l’Opération Lake sanity (Opération intégrité du Lac) continuent de contrôler les zones ennemies conquises sur les îles du lac Tchad». Les troupes tchadiennes, camerounaises, nigériennes et nigérianes de la Force militaire mixte (FMM) ont lancé en mars une nouvelle offensive coordonnée dans les quatre pays, baptisée Opération intégrité du Lac, dont l’objectif est de «détruire complètement les Boko Haram et autres groupes terroristes qui écument le bassin du Lac Tchad». Une vingtaine de terroristes ont été tués début mai par des éléments de cette opération.