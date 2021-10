Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé, hier, qu'il formerait un nouveau gouvernement composé de «personnes compétentes» après avoir dissout les autorités en charge du pays depuis le renversement de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019. «Le gouvernement est dissout, de même que le Conseil de souveraineté», a déclaré al-Burhan, «les préfets et ministres sont limogés, et l'état d'urgence est déclaré dans tout le pays», a-t-il ajouté. Mais le général a réitéré son attachement à «la transition vers un Etat civil» et promis de créer les nombreuses institutions étatiques, comme la Cour suprême, qui auraient dû voir le jour il y a plusieurs mois, selon le calendrier de transition. Actuellement, la quasi-totalité des dirigeants civils de la transition sont retenus par l'armée alors que se multiplient les appels de la communauté internationale à la retenue et au dialogue entre les civils et militaires qui partagent le pouvoir. La télévision d'Etat a été prise d'assaut par les militaires et à la mi-journée le général Abdel Fattah al-Burhan y est apparu pour un discours. Recevant, la veille, l'Envoyé spécial des Etats-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, le président du Conseil souverain, Abdel Fattah Al-Burhan, avait déclaré que la réussite de la période de transition dans le pays dépendra de l'état d'avancement de la construction de l'autorité provisoire. Al-Burhan a réitéré sa volonté de travailler avec les forces politiques en présence pour surmonter tous les obstacles et défis et sortir le pays de la crise politique actuelle, selon le communiqué. En outre, il a renouvelé la détermination des Forces armées à protéger la période de transition et à travailler de manière conforme au document constitutionnel et à l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, en vue d'organiser des élections libres et équitables et de réaliser une transition civile et démocratique complète dans le pays, toujours selon le même communiqué.