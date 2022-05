L’Armée nationale somalienne (SNA) a affirmé vendredi que ses forces ont tué sept terroristes du groupe shebab et arrêté deux autres, lors d’une opération de sécurité menée dans le sud du pays. Selon Odowaa Yusuf Rage, chef des Forces de défense, l’opération s’est déroulée vendredi matin près du village de War-Ise dans la région du Moyen-Shabelle, où les troupes ont en outre saisi des camions et des équipements militaires appartenant aux terroristes. Il a également indiqué à la télévision nationale somalienne (SNTV) que des armes et de l’argent que les terroristes avaient extorqués aux habitants ont été récupérés au cours de l’opération. « Le but de l’opération était d’empêcher les attaques terroristes contre le peuple somalien», a-t-il dit, ajoutant que plusieurs bases du groupe terroriste shebab dans la région ainsi que des tribunaux mobiles illégaux où les militants harcelaient les civils ont été détruits. Le groupe shebab a intensifié ses attaques malgré les opérations intensives conduites par les forces gouvernementales.