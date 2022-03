Israël pourrait devenir un «allié potentiel» de l'Arabie saoudite, qui n'a pas de relations diplomatiques officielles avec l'État hébreu, a affirmé jeudi le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), lors d'un entretien avec la presse étrangère. «Nous ne considérons pas Israël comme un ennemi, mais comme un allié potentiel, avec de nombreux intérêts que nous pouvons avoir en commun», a-t-il déclaré à l'hebdomadaire américain The Atlantic, selon l'agence de presse saoudienne (SPA). «Mais nous devons résoudre certains problèmes avant d'en arriver là (...). Nous espérons que le conflit entre Israéliens et Palestiniens soit résolu», a ajouté le dirigeant de facto du pays. Riyadh rejette officiellement toute normalisation des relations avec Israël sans un règlement préalable de la question palestinienne. MBS a néanmoins permis aux avions de ligne israéliens de traverser l'espace aérien saoudien. Interrogé sur l'Iran, il a défendu une politique de «coexistence», leurs relations montrant des signes d'amélioration avec les pourparlers organisés par l'Irak. Il a aussi qualifié de «signal fort» la purge en 2017 qui a vu des centaines de membres de la famille royale et du milieu des affaires accusés de corruption, emprisonnés dans l'hôtel Ritz-Carlton de Riyadh. Concernant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, il a parlé d' «un énorme échec du système».