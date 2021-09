L'Arabie saoudite a annoncé avoir «intercepté» hier un drone tiré par les rebelles yéménites Houthis en direction de l'aéroport d'Abha, où les vols ont été temporairement suspendus. La guerre au Yémen oppose depuis sept ans les forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran.»Un drone piégé tentant d'attaquer l'aéroport international d'Abha a été intercepté et abattu» sans faire de blessés ou de dégâts matériels, a annoncé la coalition, citée par l'agence saoudienne SPA. La coalition a dénoncé un «crime de guerre». Selon la télévision d'Etat El-Ekhbariya, des débris ont atterri près des pistes. Les vols «ont été interrompus afin de garantir la sécurité des avions à l'atterrissage et au décollage ainsi que celle des civils à l'aéroport». Peu de temps avant, la coalition a annoncé avoir intercepté un missile tiré vers Najran. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et a déplacé des millions de personnes. C'est, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. Quelque 80% des 30 millions d'habitants sont confrontés à des risques accrus d'épidémies et de famine.