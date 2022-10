L’Arabie saoudite a annoncé hier une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev, et le prince héritier Mohammed ben Salmane a parlé au téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué l’agence de presse officielle SPA. Le prince a souligné «la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation», a précisé SPA. En septembre, Riyadh avait joué un rôle inattendu de médiateur, aboutissant à un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev.