Toute déclaration de l'Envoyé spécial onusien pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui n'est pas publiée par lui-même est une «déformation des faits», a affirmé jeudi le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric. «Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir que toute déclaration sur la position de M. De Mistura ou ses activités qui n'est pas publiée par lui ou mon bureau est trop souvent une déformation des faits», a déclaré Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien. Une mise au point faite en réaction à un article alléguant que l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, aurait «applaudi» en privé la récente annonce par l'Espagne concernant son revirement dans la question sahraouie. Les membres du Conseil de sécurité ont renouvelé mercredi leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, visant à relancer le processus de négociation politique entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc. Au cours de la session consacrée à l'examen des derniers développements au Sahara occidental, l'envoyé onusien s'est félicité du «large soutien qu'il a reçu, pour la relance du processus politique», relevant que «tout le monde a soutenu (ses) efforts» pour relancer le processus de négociation visant à trouver une solution à ce conflit. À l'issue de la réunion du Conseil de sécurité, Staffan de Mistura a en outre annoncé qu'il entamerait prochainement une nouvelle tournée dans la région pour tenter de faire avancer le processus de paix visant à résoudre le conflit au Sahara occidental occupé. Selon des sources diplomatiques, l'émissaire onusien n'a pas précisé la date de son déplacement dans la région, ni les lieux où il comptait se rendre. De Mistura avait effectué une tournée dans la région entre le 12 et le 19 janvier 2022, partant du Maroc, puis visitant les camps de réfugiés sahraouis avant de se rendre en Mauritanie et en Algérie en tant que pays voisins, comme le stipule le plan de règlement de l'ONU. La réunion s'est tenue en application du paragraphe 10 de la résolution 2602 (2021) adoptée par le Conseil de sécurité le 29 octobre 2021, demandant au secrétaire général de tenir des briefings réguliers, dans les six mois suivant la date de renouvellement du mandat de la Minurso (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental), sur la mise en oeuvre de ladite résolution et sur les défis auxquels sont confrontées les opérations de la mission onusienne et les mesures prises pour y faire face. Pour sa part, le président de la République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a fait part, dans une lettre qu'il a adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avant la réunion du Conseil, de la condamnation par les autorités sahraouies de «la poursuite des actes atroces et inhumains perpétrés par les autorités d'occupation marocaines contre les civils sahraouis et les militants des droits de l'homme dans les territoires occupés». Il a notamment lancé un appel urgent pour «actionner la responsabilité juridique et morale des Nations unies envers le peuple sahraoui, en particulier les civils et les militants des droits de l'homme dans les territoires occupés, ce qui nécessite l'utilisation de mécanismes internationaux de protection et des mesures pratiques pour assurer sa sécurité, y compris la création d'un mécanisme indépendant et permanent des Nations unies pour protéger les droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés». Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte, a indiqué le communiqué militaire n° 512 rendu public jeudi par le ministère sahraoui de la Défense. «Des unités avancées de l'Armée sahraouie ont bombardé des retranchements et positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Akrara Farsik, Oudi Damrane, Oudi Oum Arkba dans le secteur de Mahbès», a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS). Mercredi, des unités de l'Armée sahraouie ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, dans les régions Oum Lakta, Rous Chidmiya et Rous Es-sebti. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent, depuis la violation du cessez-le-feu le 13 novembre 2020, contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué.