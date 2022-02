Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l’occupant marocain dans des points distincts le long du mur de la honte, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué militaire n° 446. Selon le communiqué rapportée par l’Agence de presse sahraouie (SPS), les unités de l’armée sahraouie ont ciblé, mardi, les forces de l’occupant marocain par des bombardements intensifiés ayant semé la panique et l’effroi parmi les rangs des soldats de l’occupant au niveau du siège du commandement du 65ème régiment de l’occupant dans la zone de Lakaad et d’autres sites de l’armée marocaine dans la zone de Akad Arkan dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de l’armée sahraouie avaient exécuté, lundi, des attaques contre les positions des forces de l’occupant marocain dans les secteurs de Mahbes, Aousserd et El Bakari, notamment dans les zones de Lakaad, Astia Ould Bouakrin et Oum D’ken. Les attaques de l’APLS se poursuivent contre les forces de l’occupant marocain qui a subi des pertes humaines et matérielles considérables au long du mur de la honte, ajoute la même source.