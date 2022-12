Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé, avec de violents bombardements, les retranchements des soldats de l’occupation marocaine dans les secteurs de Mahbes et Amkala, selon le communiqué militaire n° 694 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé par l’agence de presse sahraouie (SPS), des détachements avancés de l’APLS ont ciblé les retranchements des soldats de l’occupation dans les régions d’Amekli Labker et Amekli Edechra dans le secteur d’Amkala. Des unités de l’APLS ont ciblé les retranchements des forces d’occupation marocaines dans les régions d’El Aaria et Laakad dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de l’Armée sahraouie avaient concentré leurs bombardements, mercredi, ciblant des positions des forces d’occupation marocaines dans les régions de Rous Diret et Fedret Leghrab, dans le secteur de Haouza. Les attaques de l’Armée sahraouie se poursuivent contre les positions des forces d’occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles importantes le long du mur de la honte, conclut le communiqué.