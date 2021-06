La présidente de l'Instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM), Aminatou Haidar a salué, vendredi, la décision du Parlement européen condamnant à l'unanimité le Maroc en raison du chantage exercé contre l'Espagne par l'exploitation des mineurs dans «une migration collective purement inhumaine et immorale». Dans une déclaration à l'APS, la militante sahraouie a affirmé qu'en dépit de cette décision, «celle-ci n'a pas jeté la lumière sur les véritables raisons derrière l'obstination marocaine», dues, a-t-elle dit, «du laisser-aller et de la complicité de l'UE avec le régime de l'occupant marocain».

L'Union européenne, poursuit Aminatou Haidar, apparaît «indulgente» envers le Maroc à plus d'un titre, «d'abord considéré comme partenaire stratégique, jusqu'à la complicité flagrante dans le pillage des richesses du Sahara occidental et la poursuite de l'occupation de ses terres», ajoutant que «cela encouragera le Maroc à violer les lois et la légalité internationales». Elle a appelé le Parlement et l'union européens à exercer «une pression sur le régime marocain» pour mettre un terme à l'occupation de la République sahraouie. Le Parlement européen avait adopté, jeudi, une résolution dans laquelle il a rappelé au Maroc que la question migratoire ne pouvait être utilisée à des fins politiques, à plus forte raison lorsque les migrants sont des mineurs. Il s'agissait aussi, pour le Parlement, de signaler à Rabat que l'adoption de ce genre de méthodes pouvait être considéré comme un geste hostile, pas seulement par l'Espagne, pays ciblé directement, mais par l'Union européenne dans sa globalité.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine, le long du mur du sable, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le 212e communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'APLS ont bombardé les positions des forces d'occupation dans différentes régions, le long du mur de la honte».

L'armée sahraouie «a mené jeudi des attaques ciblant les positions des forces de l'occupation à Ferdet Ettemat dans le secteur de Haouza, ajoute la même source. Elles ont également mené vendredi un bombardement dans la région d'Amguelli Eddachra, dans le secteur d'Amegulli et Oudi Al-Dhamrane relevant du secteur de Mahbes et dans la région de Tnouchad dans le même secteur.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles, le long du mur de la honte, conclut le communiqué.