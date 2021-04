Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené vendredi et samedi de nouvelles attaques visant les positions des forces d'occupation marocaines tout au long du mur de sable, selon un communiqué du ministère de la Défense sahraouie.

«Les unités de l'APSL ont bombardé samedi des retranchements de l'armée d'occupation marocaines dans les deux régions de Rous Essebti et d'Abiret Tnuched dans le secteur de Mahbes, et également la zone d'Aoudi Eziyet dans le secteur d'Al-Farsiya», précise le communiqué n°150 rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS). Vendredi, «l'APLS a mené également deux attaques ciblant les forces de l'occupation dans la région d'Akraret Echedeydat dans le secteur d'Al-Farsiya», selon la même source. «Les attaques des combattants de l'APLS continuent de cibler les positions des soldats d'occupation, qui ont subi des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte», conclut le communiqué du ministère de la Défense sahraoui.

Par ailleurs, le collectif citoyen de la communauté algérienne établi à Lyon (France), a appelé, samedi, l'ONU à agir et à prendre ses responsabilités en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. En prélude de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU autour de la question du Sahara occidental prévue le 21avril prochain, le collectif citoyen communauté algérienne établi à Lyon a appelé l'ONU à «agir et à prendre ses responsabilités pour mettre fin à l'impunité et l'entêtement du Maroc qui se complaît dans le statut quo colonial et pour permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit imprescriptible à l'autodétermination».

«La France qui se réclame pays des droits de l'homme ne doit pas soutenir les violations par le Maroc des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés et ne doit pas bloquer au Conseil de sécurité la légalité internationale consacrant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui», a indiqué le collectif dans un communiqué, réaffirmant sa solidarité et soutien envers peuple sahraoui.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira le 21 avril prochain pour discuter du conflit du Sahara occidental, au moment où les Nations unies poursuivaient leurs efforts pour nommer un nouvel émissaire en vue de relancer le processus politique à l'arrêt. Au menu de cette réunion virtuelle, un exposé de Collin Stewart, le chef de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO).

La question clé pour le Conseil de sécurité est de savoir comment redynamiser le processus politique en vue de résoudre le conflit.