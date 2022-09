Les unités de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les secteurs de Smara, Houza, El Farsia et Mahbès, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué n° 625. Les unités de l'ALPS ont intensifié leurs bombardements contre les forces de l'occupation dans les régions d'Amekli Abnakir et d'Akrara El Akriche dans le secteur de Smara, a précisé vendredi le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS). Les forces de l'armée sahraouie ont ciblé les positions des forces de l'occupant marocain dans les régions de Fedret Etmat, Rouss Dirt et Fedret El Ach dans le secteur de Houza. Jeudi, des détachements avancés de l'ALPS avaient ciblé par leurs bombardements les forces d'occupation marocaines retranchées dans le secteur de Mahbès et dans les régions de Oued Edhemrane et Akrara Fersik. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué. La situation qui connaît des tensions extrêmes dans les territoires sahraouis illégalement occupés où le Makhzen multiplie les exactions et les atteintes aux droits de l'homme a été au coeur des récents entretiens que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a eu avec les dirigeants sahraouis au premier rang desquels le président de la RASD et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Pour sa seconde visite dans la région, il s'est heurté au refus des autorités de l'occupation marocaine qui l'ont empêché d'effectuer une visite dans les territoires sahraouis, situation qui met en lumière l'exigence d'une révision de la mission de la MINURSO en matière de surveillance des droits de l'homme à l'instar de toutes les autres missions onusiennes de par le monde.