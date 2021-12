L’Union européenne (UE) a considéré comme «une étape importante» l’annonce faite le 13 décembre 2021 par le président tunisien, Kaïs Saïed, portant sur des élections législatives, en Tunisie et sur le calendrier de leur mise en œuvre dans le courant de l’année 2022. Dans un communiqué, l’UE a affirmé que ces déclarations «constituent une étape importante vers le rétablissement de la stabilité et de l’équilibre institutionnels (...)».

Le chef de l’Etat tunisien avait annoncé, durant la soirée du lundi, notamment la prolongation gel du Parlement jusqu’à la tenue d’élections législatives anticipées le 17 décembre 2022 et des réformes constitutionnelles. A cet égard, l’UE réitère son soutien à la Tunisie, «dans un contexte de crise pandémique, sociale et économique d’envergure dans le pays, y compris dans le cadre des discussions avec les partenaires financiers internationaux».