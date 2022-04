Le président élu sud-coréen, Yoon Suk-yeo a nommé l’ancien Premier ministre Han Duck-soo au poste de chef de son nouveau gouvernement, rapportaient, hier, des médias, citant l’équipe de transition présidentielle. Yoon, qui prêtera serment en tant que 20e président du pays le 10 mai, a rappelé lors d’une conférence de presse dimanche que M. Han a occupé de nombreux postes clés au sein du gouvernement, grâce à ses capacités et son expertise. Le président élu a estimé que Han avait accumulé une expérience et des connaissances abondantes en matière d’économie, de commerce et de diplomatie. Han Duck-soo,

72 ans, a occupé en effet un certain nombre de postes élevés sous les gouvernements des présidents libéraux et conservateurs. Il a ainsi été secrétaire présidentiel principal aux Affaires économiques sous l’ancien président libéral Kim Dae-jung, ministre des Finances et Premier ministre sous l’ancien président libéral Roh Moo-hyun, et aussi ambassadeur aux Etats-Unis sous l’ancien président conservateur Lee Myung-bak. En Corée du Sud, la nomination du Premier ministre est soumise à l’approbation du Parlement.