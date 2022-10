Le comité exécutif du Congrès national africain (ANC) a salué la position constante et honorable du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en faveur de la question sahraouie, clairement affichée lors de la visite d'Etat du président sahraoui, Brahim Ghali, en Afrique du Sud. Le comité exécutif du parti politique sud-africain s'est félicité, dans un communiqué, de la visite d'Etat du président sahraoui en Afrique du Sud, réaffirmant le soutien de l'ANC au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le parti a en outre salué les entretiens de haut niveau entre les Présidents Ramaphosa et Ghali, estimant qu'ils renforceront le partenariat stratégique entre les deux pays et approfondiront les relations bilatérales dans tous les domaines. L'ANC a rejeté les propositions marocaines de règlement du conflit au Sahara occidental, soutenant qu'elles sont en violation du droit international et vont à l'encontre de la volonté du peuple sahraoui et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine. Le Congrès national africain a, par ailleurs, décidé de renforcer sa solidarité avec le Front Polisario et le peuple sahraoui. Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue sud-africain, à l'issue de leurs entretiens, le président Ghali avait salué «la position honorable de l'Afrique du Sud à l'égard de la question sahraouie», estimant que cette position «n'est pas étrangère à un peuple qui a milité et lutté contre le colonialisme et l'apartheid». La visite du président sahraoui en Afrique du Sud, à l'invitation du président Ramaphosa, entre dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples qui remontent aux longues années de lutte contre l'occupation et l'apartheid. Elle a permis d'élargir les domaines de coopération et de les hisser à un niveau qualitatif conformément à la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays.