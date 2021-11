Le Congrès national africain (ANC, au pouvoir) est arrivé en tête des premiers résultats des élections locales en Afrique du Sud, qui commencent à tomber depuis mardi, selon la commission électorale. Selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante, «l'ANC était en tête mardi, avec 256 sièges à 8h15 (0615 GMT), après dépouillement de 25% des suffrages au niveau national. Au total, 10.478 sièges sont à pourvoir». Le principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique (DA), a obtenu jusqu'à présent 103 sièges, tandis que les Combattants pour la liberté économique (EFF) en ont obtenu onze. Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes lundi pour élire les conseillers et les maires de 257 municipalités. Seuls 26,2 millions de Sud-Africains sont inscrits sur les listes électorales pour choisir leurs représentants dans quelque 250 municipalités, sur une population d'environ 40 millions en âge de voter. L'ANC, le parti historique du leader Nelson Mandela, dirige l'Afrique du Sud depuis des années. Mais plusieurs de ses dirigeants, et en premier lieu l'ex-président Jacob Zuma, ont de sérieux démêlés avec la justice. En juillet, le pays a connu une vague d'émeutes qui ont fait plus de 350 morts, au départ déclenché par l'incarcération de M. Zuma mais c'était aussi le signe d'un climat social et économique tendu. L'armée a été déployée dans les centres urbains pour les élections, quelque 10.000 soldats ont notamment été appelés en renfort de la police dans les provinces du Gauteng, où se situent Johannesburg et Pretoria, et du KwaZulu-Natal (est), où les émeutes de juillet avaient commencé et ont été les plus virulentes.