Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, Sofiane Mimouni, a été reçu par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans le cadre d’une visite d’adieu au terme de sa mission, indiquait hier la mission d’Algérie à l’ONU. A cette occasion, M. Guterres s’«est félicité de la qualité de la coopération entre l’Algérie et l’ONU et a loué le rôle de l’Algérie dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique», selon la mission diplomatique algérienne. Pour sa part, l’ambassadeur Mimouni «a remercié le secrétaire général pour le soutien qui lui a été apporté à l’accomplissement de sa mission» et réaffirmé l’«engagement de l’Algérie à accompagner les Nations unies dans tous les efforts visant à améliorer le travail de l’Organisation et contribuer à l’exécution de son mandat».