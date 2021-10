Les unités de l'Armée de libération du peuple sahraoui (ALPS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte dans les secteurs d'Aousserd, de Farsiya et Amgala, a indiqué, samedi, le communiqué militaire no 325 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités avancées de l'ALPS ont mené des attaques ciblées dans les zones de Guelb Nos et Aadim Om Adjeloud (secteur Aousserd)». Les unités de l'ALPS ont également mené des offensives dans les zones Aguerara Chedida (secteur Farsiya) et Amegli Lamharit (secteur Amgala), précise le communiqué.»Les offensives de l'ALPS se poursuivent, ciblant les retranchements des forces d'occupation marocaines qui ont essuyé des pertes importantes humaines et matérielles, le long du mur de la honte», conclut le communiqué.