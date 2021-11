Un groupe rebelle de l'ethnie oromo, allié aux Tigréens du TPLF qui combattent des forces pro gouvernementales dans le nord de l'Ethiopie, a déclaré hier que la prise de la capitale Addis Abeba est «une question de mois, si ce n'est de semaines».

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a revendiqué ce week-end la prise de deux villes stratégiques, Dessie et Kombolcha, à 400 km au nord d'Addis Abeba, sans exclure de marcher sur la capitale. Dans le même temps, l'Armée de libération oromo (OLA), qui a fait alliance en août avec le TPLF, a annoncé être entré dans plusieurs localités au sud de Kombolcha, dont Kemissie, à 320 km d'Addis Abeba. Interrogé sur une possible entrée dans la capitale, le porte-parole de l'OLA, Odaa Tarbii, a affirmé que «si les choses continuent dans la dynamique actuelle, alors c'est une question de mois, si ce n'est de semaines».

Les combattants de l'OLA et du TPLF se sont «déjà rejoints et sont en contact constant», a-t-il affirmé, assurant que la chute du Premier ministre Abiy Ahmed est «courue d'avance».

Malgré ses démentis sur une progression rebelle, le gouvernement a décrété mardi l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Les autorités d'Addis Abeba ont appelé les habitants à s'organiser pour défendre la ville. Abiy Ahmed a accusé hier l'alliance rebelle de transformer l'Ethiopie en Libye ou en Syrie. «Ils veulent détruire un pays, pas le construire», a-t-il affirmé, appelant les Ethiopiens à l'unité. Dans le cadre de l'état d'urgence, qui devait être approuvée hier par le Parlement, les autorités pourront enrôler «tout citoyen en âge de combattre et possédant une arme» ou suspendre des médias soupçonnés d'»apporter un soutien moral direct ou indirect» au TPLF, selon le média d'Etat Fana Broadcasting Corporate.

Le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a qualifié ces mesures de «carte blanche pour emprisonner ou tuer des Tigréens». «Alors que le régime est au bord de l'effondrement, Abiy et ses lieutenants déchaînent un règne de terreur avec vengeance», a-t-il tweeté.

Le gouvernement a annoncé hier que l'aviation éthiopienne, qui mène régulièrement des frappes aériennes sur le Tigré ces dernières semaines, a visé «un centre d'entraînement militaire du groupe terroriste TPLF» à Adi Buray, dans le nord du Tigré.

Débuté en novembre 2020, le conflit au Tigré connaît un spectaculaire revirement ces derniers mois. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, avait proclamé la victoire le 28 novembre, après avoir envoyé l'armée dans la région pour destituer les autorités dissidentes issues du TPLF, qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales. Mais en juin, les combattants pro-TPLF ont repris l'essentiel de la région, forçant les troupes gouvernementales à se retirer, puis ont poursuivi leur offensive dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar.

Les douze mois de conflit ont été marqués par de nombreux récits d'exactions et ont plongé le nord de l'Ethiopie dans une grave crise humanitaire. Lundi, Abiy Ahmed a appelé la population de la capitale à se préparer pour défendre, quartier par quartier, la ville, en prévision de l'arrivée des rebelles du TPLF.