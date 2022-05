Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a plaidé, hier, en faveur d'une communion pour une Afrique prospère, soulignant que l'Algérie panafricaniste était partie prenante à ce «grand dessein civilisationnel». «Communions dans la célébration de nos victoires en matière de libération des peuples du continent», a écrit le chef de la diplomatie algérienne à l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. «Communions dans la conscience des défis à relever pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale», a-t-il ajouté. «En son soixantenaire de son indépendance, l'Algérie panafricaniste est plus que jamais partie prenante à ce grand dessein civilisationnel», a conclu Lamamra.