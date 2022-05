L'Algérie a affirmé, mardi, suivre «avec une grande inquiétude» les derniers développements en Libye, pays frère, suite au déclenchement d'affrontements armés dans la capitale Tripoli, appelant toutes les parties libyennes à éviter l'escalade. «L'Algérie suit avec une grande inquiétude les derniers développements survenus en Libye, pays frère, suite au déclenchement d'affrontements armés dans la capitale Tripoli et appelle toutes les partie libyennes à faire preuve de retenue et à éviter l'escalade, en plaçant l'intérêt suprême du pays au dessus de toute considération», lit-on dans un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «L'Algérie appelle toutes les parties libyennes à unifier leurs efforts pour réunir les conditions nécessaires à l'aboutissement du processus d'organisation d'élections libres et transparentes en tant que meilleur moyen permettant de consacrer la souveraineté du peuple libyen dans le choix de ses représentants et la réalisation de ses aspirations légitimes, de mettre fin à la crise et d'asseoir les fondements d'un Etat démocratique et moderne», conclut le document.