«L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste perpétrée, le 18 avril 2021, contre le village de Gaigorou, dans la région de Tillabérie, dans l'ouest du Niger, ayant fait plusieurs morts et blessés», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public lundi.»En ces pénibles circonstances, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et réitère sa pleine solidarité avec le Gouvernement et le peuple nigérien frère, et les assure de son plein appui dans la lutte qu'ils livrent contre le terrorisme», assure le communiqué. «L'Algérie demeure convaincue que le gouvernement et le peuple nigériens sauront surmonter cette épreuve difficile», ajoute la même source. «Ces crimes odieux interpellent, une nouvelle fois, sur la nécessité de conjuguer nos efforts pour éradiquer le fléau du terrorisme qui doit demeurer une priorité tant au niveau continental qu'international», conclut le communiqué du ministère.