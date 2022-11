L’Algérie a exprimé sa ferme condamnation de l’attentat terroriste perpétré contre le siège du ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur à Mogadiscio (Somalie), réaffirmant la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face aux menaces terroristes, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. « L’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste barbare perpétré par un groupe terroriste contre le siège du ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur à Mogadiscio, ayant fait plusieurs morts et blessés», lit-on dans le communiqué. « L’Algérie présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple somaliens- assurant les familles des victimes de sa compassion et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés- et souligne la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour faire face aux menaces terroristes et éradiquer ce fléau abject qui sape la sécurité des citoyens sans défense, entraîne l’effusion de sang et détruit les structures civiles et névralgiques du pays», a précisé la même source. L’explosion, samedi, de deux voitures piégées devant le bâtiment du ministère somalien de l’Education a fait au moins 100 morts et plus de 300 blessés, avait annoncé le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.