L'Algérie a condamné dans les termes les plus forts, l'attaque terroriste perpétrée vendredi au Mali, contre un camp des Forces armées maliennes (FAMa) situé à Mondoro (centre), ayant causé des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaire étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «L'Algérie présente, en ces douloureuses circonstances, ses vives condoléances aux familles endeuillées et réitère sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens frères et les assure de son plein appui dans la lutte qu'ils livrent contre l'hydre terroriste. Elle est convaincue que ce pays voisin saura faire face, dans l'unité de son vaillant peuple, aux défis immenses qu'impose ce fléau», souligne la même source. «Ces nouvelles attaques meurtrières et ces crimes injustifiables interpellent, une nouvelle fois, sur la nécessité de conjuguer nos efforts, tant au niveau régional qu'international, pour éradiquer ce fléau qui menace la sécurité, la stabilité et le développement des pays de la région sahélo-sahélienne et l'ensemble du continent africain».