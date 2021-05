L'Algérie préside pour le mois de mai courant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS), dans une conjoncture particulièrement sensible pour l'ensemble du continent où les foyers de tensions sont multiples et où à la menace du terrorisme de plus en plus agressif est venue se greffer celle d'une pandémie du nouveau coronavirus et de ses variants qu'aggravent les rapports inégaux entre les pays dans l'acquisition des vaccins. L'Algérie entend mettre à profit cette présidence pour se consacrer avec force à l'avancement de l'agenda paix et sécurité de l'organisation panafricaine, déterminée à conjuguer ses efforts avec ceux des autres pays membres du CPS pour relever les multiples défis qui se posent au continent. C'est ainsi que notre pays va organiser des réunions qualifiées d' «importantes» pour établir un diagnostic pertinent sur les situations actuelles en Libye et au Mali, notamment. Comme aussi, il est question de plusieurs autres sessions thématiques en rapport avec l'évolution de la pandémie à travers le continent, dès lors que les nouveaux variants ont quelque peu bouleversé les prévisions initiales. L'ambition de la diplomatie algérienne est de conforter le rôle et le dynamisme de cet organe majeur de l'Union africaine qu'est le CPS afin de lui permettre d'exercer pleinement ses missions telles que dévolues par le Sommet annuel des chefs d'Etat et de gouvernement et de s'imposer en conséquence comme un moteur incontournable de la politique définie par l'instance suprême de l'UA, quelles que soient les réticences ou les résistances sur le terrain. Il est à noter que le CPS va avoir durant cette présidence algérienne sa 1000ème session dont la symbolique ne saurait échapper aux observateurs ainsi qu'aux experts, l'événement étant en soi une reconnaissance de la place et du rôle de l'Algérie en sa qualité de membre fondateur de l'organisation panafricaine ainsi que du Conseil de paix et sécurité devenu l'outil incontournable de l'UA pour la gestion des crises et des recherches de solutions politiques inclusives aux multiples conflits dont souffre encore l'Afrique au plan de la sécurité, de la santé, de l'économie et, surtout, des ultimes relents du colonialisme. Elue au sein du CPS en 2019, avec une majorité édifiante et un mandat de 3 ans, l'Algérie confirme son engagement total à répondre aux attentes des peuples de l'ensemble du continent africain, convaincue que leur confiance et leur estime quant à sa politique et sa diplomatie traditionnelles consacrent la pleine dimension de son action aux côtés de ses pairs pour une Afrique solide et solidaire.