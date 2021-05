L'Algérie, chef de file de la médiation internationale au Mali, a exprimé, hier, son «ferme rejet» de toute action visant à changer le gouvernement par la force. «L'Algérie suit avec une très grande préoccupation les derniers développements et souligne son ferme rejet de toute action de nature à consacrer un changement de Gouvernement par la force, en violation du principe cardinal de l'Union Africaine», souligne le ministère des AE. Appelant au sens de responsabilité et au dialogue «afin de préserver le déroulement paisible et pacifique de la transition et de maintenir la paix et la stabilité dans le pays», elle «réaffirme son soutien aux autorités maliennes de transition, sous le leadership du chef de l'Etat, M. Bah N'Daw, et souligne qu' «elle n'a cessé d'apporter un appui multiforme en vue d'aboutir au retour définitif de l'ordre constitutionnel, sur la base des engagements souscrits aux termes de la Charte de transition entérinée par l'ONU, l'UA et la Cédéao».