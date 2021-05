Les représentants de 12 Fédérations sportives algériennes se sont réunis dimanche, avec Salima Souakri, la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, pour tracer les grandes lignes d'un projet, consistant à détecter et à former de nouveaux jeunes talents, en vue des prochains grands évènements internationaux, dont les jeux Olympiques de Paris 2024. Les 12 disciplines sportives en question sont: le judo, le karaté, la boxe, la voile, l'aviron, la natation, la gymnastique, le cyclisme, le taekwondo, la lutte, l'athlétisme et l'haltérophilie. Le projet consiste en la détection d'une centaine de jeunes talents sportifs (garçons et filles), âgés entre 14 et 20 ans, et qui adhèrent à l'une des 12 disciplines sportives suscitées. «Ces athlètes seront choisis sur la base des résultats qu'ils auront préalablement réussi au niveau national, régional, ou international, et qui seront considérés comme suffisamment bons pour leur valoir le statut de jeunes talents à suivre», a expliqué Souakri, en ajoutant qu'après ce travail de prospection, le projet se poursuivra, en offrant à ces jeunes athlètes l'encadrement et la prise en charge adéquats. «Ces jeunes sportifs seront accueillis pendant 4 ans dans les différents centres de regroupement et de préparation dont dispose le secteur, où ils recevront une formation appropriée, à tous les niveaux: physique, technique et pédagogique, tout en leur offrant un bon suivi médical», a détaillé la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite. Sur le court terme, l'objectif de ces sportifs sera de bien représenter les couleurs nationales aux Jeux méditerranéens de 2022 à Oran. Sur le long terme, il sera question d'essayer de rééditer le même exploit aux jeux Olympiques de Paris, en 2024. Ainsi, lors de sa réunion avec les représentants des 12 fédérations sportives suscitées, Salima Souakri a demandé à ce qu'il soit rapidement procédé au travail de prospection, pour établir la liste des jeunes talents à suivre, et pouvoir ainsi entamer leur formation dans les meilleurs délais.