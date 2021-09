L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont le chef Rafael Grossi se trouve à Téhéran, a annoncé avoir trouvé, hier, un accord avec l’Iran au sujet du matériel de surveillance du programme nucléaire, quelques jours après avoir dénoncé un manque de coopération. «Les inspecteurs de l’AIEA ont l’autorisation d’intervenir pour entretenir l’équipement et remplacer les disques durs», ont indiqué l’instance onusienne et l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. L’AIEA n’aura toujours pas accès aux données des caméras mais, en février, Téhéran s’est engagé à les lui fournir à terme, en cas de succès des pourparlers pour sauver l’accord international de 2015. L’AIEA craignait de perdre des données en cas de saturation de la capacité d’enregistrement des outils. Grossi reviendra à Téhéran «dans un futur proche, pour des consultations de haut niveau», dit le communiqué qui insiste sur «la coopération et la confiance mutuelles des deux parties». Voici quelques jours, un rapport de l’AIEA accusait l’Iran de manque de coopération.